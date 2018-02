Raman: "Ik zeg meteen neen tegen een Belgische club"

In eigen land had Benito Raman het imago van speelvogel, de lolbroek die graag een potje snooker speelt en af en toe een controversieel supporterslied zingt.

"Iedereen had de laatste twee jaar een ander beeld over mij. Ze kennen me niet echt, ze zien of horen alleen wat er gebeurd is", antwoordt de aanvaller.

"Aan de mensen die me altijd gesteund hebben, kan ik nu tonen dat dat terecht was. En de mensen die tegen mij waren, zullen altijd wel iets vinden om kritiek te geven. Maar ik kan hen tonen dat zij verkeerd waren."

"Ik denk dat het ideaal was om even weg te gaan uit België en om aan iedereen die vroeger veel commentaar had te tonen dat ik er na 4 à 5 maanden toch sta."

"De Belgische competitie? Ik zeg meteen neen tegen een Belgische club, het maakt niet uit wie het is. Ik zit op dit moment perfect in Duitsland. Er is geen reden om terug te keren naar België."