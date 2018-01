Stuttgart zet trainer Hannes Wolf op de keien

Stuttgart ging gisteren in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Schalke 04. Door die nederlaag zakt Stuttgart naar de 15e plaats in de Bundesliga, amper 3 punten boven de degradatiezone.

De slechte prestaties komen trainer Hannes Wolf nu duur te staan. "Na intensieve gesprekken tot diep in de nacht hebben we besloten dat Hannes Wolf niet langer trainer is van Stuttgart", klinkt het in een mededeling op de website van de club. "We hebben een nieuwe impuls nodig om weer aansluiting te vinden."

De 36-jarige Wolf was sinds september 2016 aan de slag bij Stuttgart en leidde de club naar eerste klasse.

Stuttgart is het team van Orel Mangala. De 19-jarige Belgische middenvelder verruilde afgelopen zomer Anderlecht voor de Duitse club.