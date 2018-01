Aubameyang weer disciplinair geschorst in Dortmund

Pierre-Emerick Aubameyang had gisteren het trainingscomplex van Dortmund al verlaten toen de wedstrijdbespreking nog moest beginnen.

"Hij was het naar eigen zeggen vergeten", vertelt coach Peter Stöger. "We hebben conclusies getrokken en die hebben hem verrast. Nu speelt er iemand die wel gefocust is."

Het is niet de eerste keer dat Aubameyang uit de selectie van Dortmund wordt gezet. Begin dit seizoen miste hij een Champions League-match omdat hij kort voor de wedstrijd nog een trip naar Milaan had gepland. In november mocht hij niet tegen Stuttgart voetballen, omdat hij te laat was op training.