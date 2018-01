Duitsland: "Al 37 foute beslissingen vermeden dankzij de videoref"

"Het glas is wat ons betreft voor drievierde gevuld", klinkt het. "De videoref is het juiste middel om tot de goeie beslissing te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat het spel nu eerlijker verloopt."

In Duitsland is er, in tegenstelling tot in België, voor elke match een videoref beschikbaar. In 153 matchen moesten de refs 1.041 beslissingen nemen. 50 keer moest de ref op het veld de videoref raadplegen om zijn beslissing aan te passen. 48 keer werd de beslissing gecorrigeerd, 37 keer was dat de juiste beslissing.

Dat betekent wel dat de videoref 11 keer de verkeerde beslissing heeft genomen. "In de terugronde streven we ernaar om dat getal te herleiden tot 0, want deze gevallen zorgen voor een slecht imago voor de videoref."