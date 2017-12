Wagner (Hoffenheim) tekent bij Bayern München

Voor Sandro Wagner is het een terugkeer naar het oude nest, na enkele omzwervingen. De jeugdspeler van Bayern kon 10 jaar geleden niet doorbreken in het eerste elftal. Na 8 officiële optredens en één doelpunt vertrok hij naar tweedeklasser Duisburg.

Vervolgens volgden passages bij Werder Bremen, FC Kaiserslautern, Hertha Berlijn en Darmstadt. Vorig seizoen brak hij volledig door bij Hoffenheim. Onder de piepjonge coach Julian Nagelsmann was de targetspits het voorbije anderhalf seizoen goed voor 18 goals in 50 wedstrijden. Hoffenheim eindigde knap vierde en plaatste zich voor het eerst voor de Europa League. Daarin eindigde Hoffenheim laatste in zijn groep.

Wagner werd ook voor het eerst opgeroepen bij de Mannschaft en zit intussen aan 5 doelpunten in 7 interlands. Bij Bayern moet de 30-jarige Duitser er voor zorgen dat topspits Lewandowski af en toe rust kan nemen. Dat ging de voorbije maanden nauwelijks, aangezien er geen goede stand-in was. Volgens diverse Duitse media ligt zijn transfersom tussen de 12 en 15 miljoen euro. Hij tekende vandaag een contract tot en met juni 2020.