Ruthenbeck blijft coach van rode lantaarn FC Keulen tot einde seizoen

Ondanks het verlies gisteren in de 1/8e finales van de Duitse beker tegen Schalke 04 (1-0) mag de 49-jarige coach toch aanblijven tot het einde van het seizoen.

Ruthenbeck, de voormalige coach van de U19, werd begin deze maand coach nadat de club de samenwerking met Peter Stöger had beëindigd. "Hij bereidt zijn team goed voor, vindt de juiste woorden voor de spelers en lost onoplosbare problemen op", zei de (nieuwe) sportieve directeur, Armin Veh. "Ik heb vertrouwen in hem, dus laat ik hem op zijn post."

FC Keulen is de rode lantaarn in de Bundesliga en staat al 9 punten achter op de voorlaatste in de stand, Hamburger SV.