Koen Casteels valt uit bij Wolfsburg met heupblessure

Koen Casteels wil in juni graag afreizen naar het WK in Rusland als derde doelman van de Rode Duivels. Bij Wolfsburg (12e in de stand) is hij doelman nummer één, maar de Duitse club kwam met slecht nieuws op Twitter.

"Koen Casteels is uitgevallen met een blessure aan zijn heupflexor", tweette Wolfsburg. "We wensen hem veel beterschap."

De heupflexor is een groep van spieren die toelaat dat knieën opgeheven en gebogen kunnen worden. Het is nog onduidelijk hoelang de Belgische doelman buiten strijd zal zijn.