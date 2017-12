Bailey (ex-Genk) is hot in Leverkusen: "Zijn voetbal is verfrissend"

Leon Bailey speelt momenteel de pannen van het dak in Duitsland. Na een aanpassingsperiode in de terugronde van vorig seizoen, is hij ondertussen onmisbaar bij Bayer Leverkusen.

Met 5 doelpunten en evenveel assists in 14 wedstrijden is de winger een sensatie in de Bundesliga. "Hij is een echt wapen voor ons", vertelt zijn coach Heiko Herrlich. Ook Rudi Völler, sportdirecteur bij Leverkusen, is onder de indruk. "Zijn voetbal is verfrissend. Daarnaast is het opmerkelijk dat hij voor zo'n type speler niet egoïstisch is. Hij werkt in de eerste plaats voor de ploeg."

De goede prestaties van Bailey leveren heel wat belangstelling op. "Van een transfer is geen sprake", probeert Leverkusen-manager Jonas Boldt de geïnteresseerde clubs op afstand te houden. Bailey ligt nog tot 2022 onder contract bij Leverkusen, maar Chelsea zou geïnteresseerd zijn.