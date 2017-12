Borussia Dortmund schuift Bosz aan de kant voor coach die nog maar 3 punten pakte

Het ontslag van Bosz komt in Duitsland niet als een verrassing. De Nederlander begon nog goed aan het seizoen, maar kreeg het daarna moeilijk. De laatste zege van zijn team dateert al van 30 september op het veld van Augsburg.

Sindsdien pakte hij nog amper 3 op 24. Het dieptepunt was misschien wel de match tegen Schalke 04 eind november. Borussia Dortmund gooide een 4-0-voorsprong te grabbel. Gisteren verloor het thuis ook met 1-2 tegen staartploeg Werder Bremen.

Ook in de Champions League kende Dortmund een dramatische campagne. Met nauwelijks twee punten waren de Duitsers al snel uitgeschakeld voor de tweede ronde. Het werd wel nog derde en mag de Europa League in.

De club stelde meteen een verrassende opvolger aan. Dortmund kiest voor Peter Stöger. De Oostenrijker werd afgelopen week nog ontslagen bij rode lantaarn Keulen. Dat behaalde onder zijn leiding dit seizoen in de Bundesliga 3/42 en stond afgetekend laatste

Volgens algemeen directeur Hans-Joachim Watzke was het besluit zaterdagavond al genomen. "We zijn er niet blij mee, maar als je als Dortmund zevende staat is er zeker iets mis gegaan. We hopen dat Peter Stöger snel voor de ommekeer kan zorgen."

Zelf was Stöger uiteraard ook in zijn nopjes. Hij ziet het ook niet als een beperking dat zijn contract slechts tot komende zomer loopt. "Ik wil mij tot juni tonen. Ik krijg een ongelooflijke kans om te werken bij een absolute topclub met de beste ondersteuning. Het wordt een spannende opgave."