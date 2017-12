Rode lantaarn Keulen breekt dan toch met populaire coach Stöger

De Oostenrijker Stöger is razend populair in Keulen, omdat hij in zijn eerste seizoen bij de Duitse traditieclub in 2014 meteen de promotie van tweede naar eerste afdwong.

Vorig seizoen bezorgde hij FC Köln het eerste Europese ticket in 25 jaar, maar dit seizoen bleven de uitslagen achterwege. De nummer 5 van vorig seizoen kon nu nog niet winnen. Het speelde 3 keer gelijk.

De 51-jarige Stöger had een contract tot 2020, maar vandaag werd daar een einde aan gemaakt. Ook zijn assistent verdwijnt. Stefan Ruthenbeck, de coach van de U19, neemt tot de winterstop over.

Voor clubvoorzitter Werner Spinner is het een trieste dag: "Deze beslissing valt ons zeer zwaar. We hoopten dat Peter met zijn team en de ploeg het behoud had kunnen verzekeren. Maar we moesten ingrijpen."

Stöger is de vierde coach in de Bundesliga die dit seizoen moet ophoepelen: Andries Jonker (Wolfsburg), Carlo Ancelotti (Bayern München) en Alexander Nouri (Werder Bremen) gingen hem voor.