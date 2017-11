Dortmund legt Aubameyang een disciplinaire schorsing op

Het is niet de eerste keer dat de Duitse club Aubameyang een schorsing oplegt. Een jaar geleden werd de Gabonees al eens geschorst, nadat hij op zijn vrije dag ondanks een verbod toch naar Milaan gevlogen was.

Aubameyang wordt nu dus opnieuw op het strafbankje gezet, maar een verklaring gaf Dortmund niet.

De topschutter van Dortmund paste afgelopen week voor twee interlands met Gabon om zich volledig op Dortmund te concentreren, maar mist dus de match tegen Stuttgart.

Dortmund was onder Peter Bosz uitstekend aan het seizoen begonnen, maar sprokkelde in zijn voorbije 4 competitiewedstrijden slechts 1 punt. Het is weggezakt naar de 3e plaats in de Bundesliga.