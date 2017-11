Sagnol, even interim-coach bij Bayern, moet opkrassen van Heynckes

Willy Sagnol werd deze zomer aangesteld als hulptrainer bij Bayern München. Sagnol, die 9 jaar bij de Duitse club had gespeeld, werd er assistent van Carlo Ancelotti.

Maar de Italiaan werd na de mindere competitiestart van Bayern enkele weken geleden aan de deur gezet. Sagnol nam één match over (2-2 tegen Hertha BSC), maar moest toen plaats maken voor Jupp Heynckes. De Duitser kiest bovendien voor zijn vaste assistenten, waardoor Sagnol Bayern moet verlaten.

"Dit was geen makkelijke beslissing, want we hebben nog samen gevoetbald. Maar we kennen ook dit spelletje. Zo werkt voetbal nu eenmaal", argumenteert technisch directeur Hasan Salihamidzic.