Is Duits wonderkind Moukoko echt nog maar 12 jaar?

Youssoufa Moukoko steekt er op zijn 12e met kop en schouders bovenuit in de Bundesliga voor B-junioren. In 7 wedstrijden heeft hij al 17 keer gescoord. Ook bij de nationale -16 gaat het hard.

Zo hard, dat de Duitse media twijfelen aan de leeftijd van Moukoko. Volgens zijn paspoort is de spits geboren op 20 november 2004 in de Kameroense hoofdstad Yaoundé.

"Hij is echt 12 jaar. Daar twijfelen we niet aan", stelt Lars Ricken, oud-speler en nu jeugdcoördinator bij Borussia Dortmund. Toch speelt Moukoko al enkele trappen hoger. "Gezien zijn niveau vinden we dat hij al bij de -17 thuishoort. Hij speelt er in een erg goed team."

Ook bij de nationale jongeren van Duitsland heeft Moukoko enkele stappen mogen overslaan. Vorige week was hij met de -15 van Duitsland te gast in België. Moukoko scoorde 1 keer in de oefenmatch, gewonnen door Duitsland (2-4).