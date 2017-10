72-jarige Heynckes depanneert Bayern tot het einde van het seizoen

Heynckes dirigeerde Bayern in 2013 naar de "treble". Heynckes dirigeerde Bayern in 2013 naar de "treble".

Wat al even in de lucht hing, is nu ook officieel bevestigd. Bayern München heeft zijn lot in handen van Jupp Heynckes gelegd. De 72-jarige Duitser, die al 3x eerder coach van de Rekordmeister was, volgt de ontslagen Carlo Ancelotti op.