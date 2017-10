Bayern wil Jupp Heynckes (72) uit pensioen halen

Vorige week moest Carlo Ancelotti opkrassen na het Champions League-debacle in Parijs (3-0). In Beieren circuleerden meteen namen als Jürgen Klopp (Liverpool), Thomas Tuchel (ex-Dortmund) en Julian Nagelsmann (Hoffenheim).

Nu lijkt het er meer en meer op dat de Duitse topclub teruggrijpt naar een oude bekende. Jupp Heynckes zou Bayern dit seizoen uit de nood helpen.

De 72-jarige coach stond al 3 keer langs de zijlijn bij de Rekordmeister. Tussen 1989 en 1990 won Heynckes twee keer de Bundesliga. In 2009 sprong hij in voor 5 matchen. En in 2013 beleefde hij zijn absolute hoogtepunt. Heynckes loodste Bayern naar een allereerste treble.

Na winst in de Bundesliga, de Duitse beker en de Champions League zette Heynckes een punt achter zijn carrière. Nu zou hij zijn trainingsschoenen weer opblinken voor een vierde termijn.