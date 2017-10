Geen Oktoberfest meer voor Carlo Ancelotti

Dat Bayern nu na 6 speeldagen pas 3e staat is, voelen ze in Beieren aan als een regelrechte schande. Borussia Dortmund trekt alle krantenkoppen naar zich toe. Dat kan niet, dat mag niet.

In Parijs liep de emmer over. Tegen Neymar en co vertoonde "der Stern des Südens" een gebrek aan ideeën in de zone van de waarheid, een counter kreeg het niet op gang getrokken? De 18-jarige Mbappé deed het elftal van Ancelotti verbleken.

Wie het interview van Arjen Robben na afloop van de match gezien heeft, wist hoe laat het was. Robben liet geen spaander heel van Ancelotti door … niets te zeggen. Op de vraag of hij en zijn ploeggenoten nog achter de trainer stonden weigerde hij te antwoorden. Robben zat overigens 90 minuten op de bank in Parijs.