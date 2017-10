Bayern moet Ribéry weken missen met knieblessure

De wedstrijd tussen Hertha en Bayern was gisteren een uur ver, toen Franck Ribéry het uitschreeuwde van de pijn. De 34-jarige Fransman had bij een actie een verkeerde beweging gemaakt met zijn knie en moest de strijd staken.

"We vinden het echt spijtig dat Franck zich geblesseerd heeft", zegt Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Wij wensen hem een spoedig herstel toe."

Ribéry is de al tweede sterkhouder van Bayern die voor langere tijd in de lappenmand ligt. Ook doelman Manuel Neuer staat wellicht tot het einde van het jaar aan de kant met een barst in zijn linkervoet.