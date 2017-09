Pizarro breit slotstuk aan carrière bij rode lantaarn FC Keulen

Keulen zit in vieze papieren in de Bundesliga. Het begon met 1 op 18 dramatisch aan de competitie en staat na zes speeldagen voorlopig laatste. Pizarro, die volgende week 39 wordt, moet de rode lantaarn uit het slop halen.



"Claudio Pizarro is een spits met een echte neus voor doelpunten en zijn sterke persoonlijkheid zal onze ploeg goed doen", zegt Keulen-coach Peter Stöger.

Pizarro droeg eerder het shirt van Bayern München en Werder Bremen. Bij Bremen werd zijn contract vorig seizoen niet verlengd. Met 191 doelpunten is hij de meest succesvolle buitenlandse aanvaller in de geschiedenis van de Bundesliga.



Bij Keulen wil hij die reputatie eer aandoen. "Keulen heeft een rijke traditie. Met mijn kwaliteiten en ervaring hoop ik mijn steentje bij te dragen."