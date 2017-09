Fiasco in Parijs kost Ancelotti zijn job bij Bayern

Ancelotti nam voor het seizoen 2016-2017 over van Pep Guardiola en pakte de titel. In de Champions League ging Bayern er in de kwartfinales uit tegen Real Madrid, in de Duitse beker was Dortmund in de halve finale te sterk.

Dit seizoen bleef de gevreesde onoverwinnelijkheid van Bayern - dat de voorbije 5 titels won - achterwege. Het begon al in de oefencampagne, waarin meer werd verloren dan hen lief was.

In de competitie staat Bayern na zes speeldagen ook maar derde, achter Dortmund en Hoffenheim, met 4 zeges, 1 draw en 1 verlies. In Europa klopte het in zijn eerste groepsmatch Anderlecht met 2-0, gisteren ging de Duitse recordkampioen met de billen bloot bij PSG. Bayern had nog wel het balbezit, maar Mbappé, Cavani en Neymar counterden dat het een lieve lust was.