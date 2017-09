Bayern München moet dit jaar niet meer rekenen op Neuer

De 31-jarige Neuer liep de barst maandag op tijdens de training. "We vinden het heel jammer voor Manuel Neuer dat hij opnieuw geblesseerd is. De operatie is optimaal verlopen, dat is het belangrijkste", zegt Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "We kijken nu samen met onze aanvoerder naar de toekomst. In januari kunnen we weer op een fitte Manuel rekenen."



Voor Neuer is het een zoveelste opdoffer dit jaar. De doelman maakte pas drie weken geleden zijn rentree, nadat hij maandenlang out was geweest.



In maart werd de Duitser ook al aan zijn linkervoet geopereerd. Hij stond na een spoedig herstel snel weer onder de lat, maar brak in de kwartfinales van de Champions League tegen Real Madrid opnieuw een beentje. Een nieuwe operatie bleek toen niet nodig, Neuer liep wel enkele maanden in het gips.

Sven Ulreich komt nu dus opnieuw in doel bij Bayern München. De doelman verving Neuer ook al in de eerste competitiewedstrijden. De derde doelman van Bayern is de 17-jarige Christian Früchtl.