Bayern München moet Neuer mogelijk weer wekenlang missen

Manuel Neuer heeft zich vandaag op training opnieuw geblesseerd aan zijn linkervoet. Met een gebroken linkermiddelvoetsbeentje was de Bayern-keeper al eens van april tot eind augustus uit. Volgens Bild zou de 31-jarige Neuer een operatie moeten ondergaan en is hij weken of maanden out.