Origi, Dimata en Casteels nemen afscheid van hun Nederlandse coach Jonker

Ondanks de aanwezigheid van drie Belgen (Koen Casteels, Landry Dimata en Divock Origi) draait Wolfsburg dit seizoen vierkant. Uit 4 matchen kon het maar 4 punten puren. De nederlaag tegen Stuttgart was het dieptepunt en voor coach Andries Jonker ook het eindpunt.

"Niet alleen die nederlaag, maar ook het gebrek aan ontwikkeling van de ploeg was voor ons een reden om deze stap te nemen", zegt voorzitter Hotze. "We bedanken Andries en zijn staf voor het feit dat ze Wolfsburg vorig seizoen op de valreep in de Bundesliga hebben gehouden."

Naast Jonker vertrekken ook zijn assistenten Uwe Speidel en Fredrik Ljungberg. "We gaan niet voor een interim-oplossing", zegt technisch directeur Rebbe. "We willen direct een nieuwe hoofdtrainer aanstellen."