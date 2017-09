Bayern-patron zet Lewandowski op zijn plaats: "Hij verdient hier veel geld"

Robert Lewandowski liet vorig weekend enkele kritische uitspraken optekenen in Der Spiegel. Dat Bayern München niet meegaat in de transferoorlog van de voorbije jaren, zint de spits niet.

"We kunnen enkel concurrentieel blijven en internationaal succes behalen als we topspelers kopen", zei Lewandowski, die wil dat Bayern meer geld uitgeeft.

"Ik denk dat Robert geïrriteerd is door de transacties in Parijs", reageert Karl-Heinz Rummenigge, de sterke man van Bayern, vandaag in Bild. PSG trok Neymar en Mbappé aan voor duizelingwekkende bedragen.

"Maar Robert ligt bij ons onder contract. En hij verdient hier veel geld. Ik betreur dus zijn uitspraken. Je mag je mening ventileren, maar sommige mensen proberen meer de slimmerik uit te hangen dan zich te concentreren op deze sport."