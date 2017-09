Lewandowski: "We hebben toppers nodig om internationaal mee te spelen"

Lewandowski vierde sinds zijn komst naar München in 2014 drie titels, maar succes in de Champions League bleef uit. "Als je op het hoogste niveau wil meespelen, dan heb je zulke toppers nodig. Die maken de andere spelers ook beter."

Bayern wil als club niet meegaan in de enorme transferbedragen, het gaf nog nooit meer dan 40 miljoen euro uit voor een speler. "In het internationale voetbal is dat een bedrag waarmee je middelmaat koopt, geen absolute top."

"We kunnen enkel concurrentieel blijven en internationaal succes behalen als we topspelers kopen", besluit Lewandowski. Bayern betaalde rond de 40 miljoen euro voor de Fransman Corentin Tolisso (foto). Het huurt ook James Rodriguez van Real Madrid.