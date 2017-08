Bayern-voorzitter: "Geen enkele speler ter wereld is 100 miljoen waard"

De transferbedragen hebben deze zomer records verpulverd. Paris Saint-Germain spant de kroon, met de 222 miljoen voor Neymar als uitschieter.

"Voor zover ik weet is Neymar geen betere voetballer geworden door die nieuwe transfersom", reageert Bayern-voorzitter Uli Hoeness (foto) in de Bildzeitung.

"Het is mijn overtuiging dat geen enkele speler in de wereld meer waard is dan 100 miljoen euro. Ik zou geen enkele speler voor 100 miljoen euro willen kopen, ook al had ik het geld. Dat is simpelweg te veel geld voor mij."