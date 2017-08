Dembélé mag naar Barcelona (voor 130 miljoen)

Als ze aan onze eisen voldoen, is de transfer een feit. Anders blijft hij bij ons. Zo simpel is het."

De Catalanen azen al enkele weken op de Franse vleugelspeler Ousmane Dembélé. "Onze voorwaarden zijn erg duidelijk", klinkt het bij zijn werkgever Dortmund.

"Als ze aan die eisen voldoen, is de transfer een feit", gaat sportief directeur Michael Zorc voort. "Anders blijft hij bij ons, zo simpel is het." Volgens de Duitse media vraagt de club 130 miljoen euro.

Dembélé is niet van plan om nog voor Dortmund te voetballen. De 20-jarige Franse international stuurde zijn kat naar de trainingen. Zorc: "We weten waar hij zit: in Frankrijk. We houden contact via zijn makelaar."