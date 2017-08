Bundesliga trapt af: ongenaakbaar Bayern, bevestigende Belgen en Bibi Steinhaus

De Bundesliga zorgt dit jaar ook voor een primeur: voor het eerst zal een vrouw wedstrijden leiden in de Duitse hoogste voetbalklasse. Bibi Steinhaus, een 38-jarige politievrouw, zal dit seizoen haar "mannetje" moeten staan tussen het testosterongeweld. Na ruim een decennium in 2e klasse kent ze de klappen van de zweep.

"Het is een droom om in de Bundesliga aan de slag te mogen gaan. Ik heb de voorbije jaren hard gewerkt en dit is dan ook een mooie beloning", liet Steinhaus optekenen.

In 1e klasse zal ze ook Hoffenheim-speler Kerem Demirbay tegen het lijf lopen. Die kwam in 2015 onder vuur te liggen toen hij Steinhaus na een rode kaart toesnauwde "dat vrouwen geen plaats hebben in het mannenvoetbal". Demirbay verontschuldigde zich nadien uitvoerig.