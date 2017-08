VIDEO: Fans van Hansa Rostock en Hertha Berlijn bestoken elkaar met vuurwerk

Hertha Berlijn ging gisteren op bezoek bij grote rivaal Hansa Rostock in het kader van de Duitse beker. Weiser en Ibisevic zorgden in het absolute slot voor een 0-2-winstpartij voor Hertha Berlijn. Het meeste spektakel viel evenwel naast het veld op te tekenen, in negatieve zin weliswaar. Extra politie-eenheden konden niet vermijden dat dit beladen duel ontaardde.

In de 1e wedstrijdhelft leken de supporterslegioenen zich gedeisd te houden, maar dat veranderde snel na de pauze. Fans van beide teams staken vuurwerk aan, waarop scheidsrechter Robert Hartmann besliste om de wedstrijd stop te zetten en de catacomben op te zoeken.

Bij hervatting van het spel waren de gemoederen evenwel nog niet bedaard. De rivaliserende fans bestookten elkaar met nog meer vuurwerk. Hartmann riep iedereen voor een 2e keer naar binnen.