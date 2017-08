Bayern München en Borussia Dortmund hebben zich lekker kunnen uitleven in de eerste ronde. Bayern maakte er tegen Chemnitzer FC 5 (2 keer Lewandowski, Ribéry, Coman en Hummels), bij Dortmund was Aubameyang de grote man met 3 van de 4 treffers.

Bayern en Dortmund probleemloos Bayern München en Borussia Dortmund hebben zich lekker kunnen uitleven in de eerste ronde. Bayern maakte er tegen Chemnitzer FC 5 (2 keer Lewandowski, Ribéry, Coman en Hummels), bij Dortmund was Aubameyang de grote man met 3 van de 4 treffers.

Thorgan Hazard legt basis voor lastige zege: "Altijd hetzelfde in de beker"

Eerste ronde met eersteklassers In Duitsland is het de traditie dat de eersteklassers al vanaf de eerste ronde in actie komen. Bayern moet op bezoek naar Chemnitzer FC, Dortmund naar Rielasingen-Arlen. Wie laat zich verrassen?

17:22