Thorgan Hazard legt basis voor lastige zege: "Altijd hetzelfde in de beker"

De vierdeklasser verdedigde zijn voorsprong met man en macht, maar liep op het einde toch een katertje op.

10 minuten voor tijd stelde Jonas Hofmann, pas ingevallen, gelijk en 2 minuten later was de Braziliaan Raffael na voorbereidend werk van Hazard goed voor de 1-2.

"Het is altijd hetzelfde in de beker, in alle landen: als je tegen een "kleinere" ploeg speelt, geven ze alles en ze hebben hier ook het publiek nog eens achter hen staan", zegt Hazard.

"Ze zijn 1-0 voorgekomen, konden dan nog een tandje bijzetten, maar we hebben hen niet losgelaten en hebben de scheve situatie kunnen rechtzetten."

"De 1-2 is een opluchting. Ik ben gelukkig voor het team en de club dat we doorstoten naar de tweede ronde. Zelf ben ik ook wel tevreden over mijn eigen wedstrijd. Ik was betrokken bij de 1-2. Ik sta nog niet waar ik wil staan, maar dat komt nog wel."