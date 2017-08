Barça-doelwit Dembélé afwezig op training van Dortmund

Coach Peter Bosz tast in het duister waarom Dembélé niet op het trainingsveld stond. "Eerlijk gezegd weten we niet waar hij is. We hebben geprobeerd om hem te bereiken en we hopen dat hem niets is overkomen."

Dembélé heeft nog maar één seizoen bij Dortmund achter de rug, maar de flankaanvaller maakte wel heel wat indruk met 10 doelpunten en 21 assists.

Barcelona heeft zijn oog laten vallen op de Franse Malinees in zijn zoektocht naar een vervanger voor Neymar. Een transfer lijkt in de maak.