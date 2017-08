5 nederlagen in 6 oefenduels: Bayern München uitgefloten door eigen fans

Der Rekordmeister is momenteel gastheer van de Audi Cup, een toernooi ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. Gisteren al ging Bayern stevig onderuit tegen een ontketend Liverpool (0-3). Na de wedstrijd was coach Ancelotti streng. "We weten dat we niet in onze beste vorm verkeren. Maar vooral onze instelling en vechtlust laat te wensen over op dit moment", reageerde hij.

De verliespartij vandaag tegen Napoli dompelde het thuispubliek in de Allianz Arena in diepe droefnis. Op een toernooi in eigen huis met de billen bloot gaan, dat betaamt geen recordkampioen. Na affluiten werden de spelers dan ook getrakteerd op een striemend fluitconcert.