De Allianz Arena kleurt niet langer blauw

Sinds de oplevering van de Allianz Arena in 2005 deelden Bayern en stadgenoot TSV 1860 München - dat in 1966 de landstitel won - het stadion. Afwisselend kleurde het stadion rood en blauw.

Nu komt er een einde aan die kleurendans, want na de degradatie van TSV 1860 München naar de amateurreeksen wordt het leasingcontract tussen de Allianz Arena en TSV met onmiddellijke ingang stopgezet.

Het is een zoveelste opdoffer voor de club, nadat de grootste aandeelhouder geweigerd had te betalen voor de licentie om in de 3. Bundesliga aan te treden en na een leegloop van spelers.

1860 München verhuist voor zijn matchen in de Regionalliga Beieren naar het 15 kilometer zuidelijker gelegen Grünwalder Stadion, dat 21.000 plaatsen telt.