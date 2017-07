Arjen Robben speelt bij Bayern al 8 jaar met nummer 10. Arjen Robben speelt bij Bayern al 8 jaar met nummer 10.

De transfer van James Rodriguez naar Bayern München zou weleens voor een shirtdiscussie kunnen zorgen. Volgens de Colombiaanse radiozender RCN Radio staat in Rodriguez' contract met Adidas dat hij bij elke club waarvoor hij voetbalt met het rugnummer 10 moet spelen. Het is maar zeer de vraag of Arjen Robben, die in Beieren al sinds 2009 met dat nummer speelt, zo happig zal zijn om te wisselen.