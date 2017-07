Malinese international Yatabaré (ex-Standard) aangehouden na geweld tegen politieman

Standard huurde Sambou Yatabaré in 2015 een half seizoen van Olympiakos. Standard huurde Sambou Yatabaré in 2015 een half seizoen van Olympiakos.

De Malinese voetbalinternational Sambou Yatabaré, nu bij Wolfsburg, in 2015 een half seizoen bij Standard, is zondagavond in Frankrijk aangehouden voor geweldpleging tegen een agent op de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs.