Koen Casteels verlengt bij Wolfsburg tot 2021 en krijgt rugnummer 1

Casteels apprecieert het vertrouwen: "Ik voel me goed bij VfL en in Wolfsburg en wil met het team nog veel bereiken. Na het zomerreces zal het eerst en vooral nodig zijn om ons als team weer op de rails te zetten en sportieve stabiliteit te vinden. Een seizoen zoals het voorgaande mag niet meer. Dat zijn we onszelf, maar ook de fans verschuldigd." Wolfsburg moest het voorbije seizoen de barrages voor het behoud spelen.