Bayern is duidelijk: "Gerucht over komst Ronaldo is een fabeltje"

In de Italiaanse krant Gazetto dello Sport werd Cristiano Ronaldo de voorbije dagen een paar keer gelinkt aan Bayern München. Dat zou een spraakmakende transfer zijn, maar de Duitse club ontkent dat er interesse is in de Portugees.

"Tijdens de transferperiode zijn we gewend aan speculaties over mogelijke aan- en verkopen'", zei voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Doorgaans geven we daar geen commentaar op. Maar nu, in het geval van Cristiano Ronaldo, willen we voor eens en en voor altijd duidelijk maken dat deze geruchten ongegrond zijn en verbannen moeten worden naar het rijk der fabelen."