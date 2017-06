Stuttgart plukt Anderlecht-talent Mangala weg uit België

Mangala werd het afgelopen seizoen door Anderlecht uitgeleend aan Borussia Dortmund. Daar was hij een vast waarde in het tweede elftal. Speelminuten in de A-ploeg verzamelde Mangala niet.

"Orel is een goed opgeleide en ambitieuze speler", zegt sportief directeur Jan Schindelmesier op de website van Stuttgart. "Hij kan op het middenveld zowel in offensief als in defensief opzicht nuttig zijn."

Ook Mangala is in de wolken met zijn transfer naar Duitsland. "Het pad dat de club op dit moment bewandelt, bevalt mij heel erg. Ik was bovendien onder de indruk van de publieke opkomst bij de wedstrijden van Stuttgart. Ik kijk er naar uit zelf op het veld te staan."

Stuttgart werd het afgelopen seizoen kampioen in de Tweede Bundesliga en promoveerde, na één seizoen afwezigheid, opnieuw naar het hoogste niveau in Duitsland.