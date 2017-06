Schalke 04 kiest voor 31-jarige (!) Tedesco als nieuwe coach

Weinzierl stond amper één seizoen aan het roer bij Schalke. Onder hem kenden de "Köningsblauen" een teleurstellend seizoen. In de Bundesliga einde Schalke tiende, waardoor voor het eerst in 7 jaar geen Europees voetbal gehaald werd. In de Europa League bereikte Schalke de kwartfinales, maar daarin was Ajax te sterk.

Domenico Tedesco moet Schalke volgend seizoen opnieuw een mondje laten meespreken in de Bundesliga. De 31-jarige Italiaan tekende voor twee seizoenen in de Veltins Arena. Hij kon het bescheiden Erzgebirge Aue afgelopen seizoen behoeden voor degradatie in de Tweede Bundesliga.