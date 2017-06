Heiko Herrlich is de nieuwe coach van Leverkusen

Herrlich maakte naam als spits bij Leverkusen, Mönchengladbach en Dortmund. Met Leverkusen en Gladbach won hij de Duitse beker, met Dortmund twee Duitse titels en de Champions League.

Na zijn loopbaan maakte Herrlich indruk als coach van de jeugd van Dortmund, de Duitse jeugdselecties, en hoofdtrainer van Bochum en Regensburg, waarmee hij vanuit 4e naar 2e klasse promoveerde.

"Heiko is een zeer ambitieuze en leergierige trainer die al laten zien heeft wat hij in zijn mars heeft", zegt sportleider Rudi Völler. "Hij staat voor attractief en agressief voetbal. Dat is het voetbal dat ons na aan het hart ligt."

Herrlich treedt in de voetsporen van Tayfun Korkut, wiens contract na een teleurstellend seizoen niet verlengd werd.