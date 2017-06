Lewandowski is voor het eerst beste voetballer in Bundesliga

De 28-jarige Bayern-spits speelt al zeven seizoenen in de Bundesliga. De 28-jarige Bayern-spits speelt al zeven seizoenen in de Bundesliga.

Bayern-spits Robert Lewandowski is door zijn collega's in Duitsland uitgeroepen tot Beste Speler van het Seizoen. Met 30 goals had de Pool een belangrijk aandeel in de titel. Het is de eerste keer dat deze eer Lewandowski te beurt valt.