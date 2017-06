1860 München: van Duits landskampioen naar amateurvoetbal

Het is de laatste jaren niet makkelijk om supporter te zijn van TSV 1860 München. In 1966 won de club nog de Duitse landstitel, maar in 2004 verdween de club uit de Bundesliga.

Ook in de Duitse tweede klasse kon de club, die haar thuiswedstrijden in de Allianz Arena speelde, rekenen op veel supporters. Maar vorige week volgde een nieuwe klap. De ploeg verloor het beslissende degradatieduel en moest volgend seizoen aantreden in derde klasse. Bovendien moest de partij stilgelegd worden door woedende fans.

Maar dat was nog maar het begin. De grootste aandeelhouder van de club, Hasan Ismaik, wil geen geld op tafel leggen om de licentie voor derde klasse te betalen. Daardoor is de club veroordeeld tot de amateurreeksen.

Tot overmaat van ramp lijkt het zelfs nog niet zeker of de club wel kan blijven bestaan. Bijna alle spelers zijn ondertussen vertrokken en 1860 München zit in geldnood. Maar voorzitter Siegfried Schneider bleef positief. "Ik vrees niet voor een faillissement."