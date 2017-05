Gomez zingt zelf: "Gomez is een hoerenzoon"

Mario Gomez had zich in de strijd om het behoud de woede op de hals gehaald van de supporters van tegenstander Braunschweig. Gomez zette in de heenmatch een omstreden penalty om. Daarom kreeg hij in de terugmatch 90 minuten lang "Gomez is een hoerenzoon" te horen.

"Haat hoort niet thuis in het voetbal", vindt Gomez. "Na de verschrikkelijke aanslag in Manchester liggen we in elkaars armen. Enkele dagen later gedragen we ons als apen. Dat vind ik triestig."