Thomas Tuchel was sinds 2015 coach van Dortmund. Thomas Tuchel was sinds 2015 coach van Dortmund.

Borussia Dortmund, de derde in de Bundesliga en zaterdag de beste in de Duitse bekerfinale, heeft zijn trainer Thomas Tuchel ontslagen. De Duitse topclub meldde in een communiqué dat de 43-jarige Tuchel met onmiddellijke ingang weggaat.