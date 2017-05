Casteels mag met Wolfsburg in Bundesliga blijven na barrages

Dat was tegen de nummer 3 van de 2. Bundesliga, Eintracht Braunschweig. De heenmatch had Wolfsburg met het kleinste verschil gewonnen. In de terugmatch was alles dus nog speelbaar.

Na 13 minuten had Braunschweig al op gelijke hoogte kunnen komen, maar Koen Casteels hield Nyman van kortbij van de 1-0.

Het was een van de weinige kansen uit de match. Kort na de rust was het dan toch prijs, maar dan voor Wolfsburg. Doelman Fejzic redde eerst nog knap, maar tegen de uithaal van de Portugees had hij geen verhaal.

Braunschweig moest nu 3 keer scoren, maar Wolfsburg kwam nog maar zelden in de problemen. Casteels hield voor de tweede keer de nul en zo redden Die Wölfe hun hachje.