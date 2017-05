Wolfsburg is nog niet zeker van behoud na nipte zege

Tien minuten voor de rust viel het enige doelpunt. Braunschweig-verdediger Valsvik kreeg de bal tegen zijn arm en de ref legde tot afgrijzen van alles wat Braunschweig is op de stip.

Gomez had geen genade en maakte zijn 18e doelpunt van het seizoen. Daarmee heeft hij één keer meer gescoord dan al zijn ploegmaats samen. Koen Casteels hield zijn net schoon.

Braunschweig ziet maandag in eigen stadion nog kansen na de 1-0. "Leeuwen bijten en we zullen maandag terug bijten. Dat kan ik beloven", zegt Braunschweig-coach Torsten Lieberknecht. De leeuwen is de bijnaam voor de spelers van Braunschweig, dat derde werd in de tweede Bundesliga.