Bundesliga krijgt volgend seizoen eerste vrouwelijke scheidsrechter

De 38-jarige Bibiana Steinhaus maakt volgend jaar haar debuut als scheidsrechter in de Bundesliga. Dat heeft de Duitse voetbalbond bekendgemaakt.

De voorbije jaren floot Steinhaus al wedstrijden in de tweede klasse, maar nu maakt ze dus de overstap naar het hoogste niveau.

"Het is altijd mijn droom geweest als scheidsrechter actief te kunnen zijn in de Bundesliga. Dat deze droom nu uitkomt, is voor mij natuurlijk fantastisch", reageert Steinhaus, die actief is als politieagente.

"Het is de droom van elke scheidsrechter, man of vrouw, om in de Bundesliga te fluiten. Hopelijk heeft dit een positieve impact op andere vrouwen die scheidsrechter willen worden."