Bayern München neemt Coman definitief over voor 21 miljoen euro

Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenige is enthousiast over de aankoop. "Coman is een belangrijke bouwsteen voor de toekomst van ons team. Hij is een veelbelovende speler met een groot potentieel. We zijn ervan overtuigd dat hij ons de komende jaren kan helpen."

De 20-jarige Franse international verliet in 2014 PSG gratis voor Juventus. Een jaar later huurde Bayern de aanvaller voor twee jaar. Nu heeft de club dus beslist om hem definitief over te nemen.

Coman speelde de voorbije twee seizoenen 58 wedstrijden voor Bayern München en scoorde acht keer. Dit weekend kan hij met zijn team opnieuw de landstitel winnen.