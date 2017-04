Bartra: "Het waren de langste en zwaarste 15 minuten uit mijn leven"

Marc Bartra blikte voor het eerst terug op de explosies van dinsdag, waar hij als enige speler gewond geraakte. "De pijn, de paniek en onzekerheid van hoe lang het zou duren... Het waren de langste en zwaarste 15 minuten uit mijn leven."

"Nu de schok wat aan het afnemen is, krijg ik meer en meer de wil om te leven, vechten, werken, lachen, huilen, voelen en liefhebben", gaat Bartra voort. "Het enige wat ik vraag is dat iedereen in vrede leeft en de oorlog achter zich laat."

"Weet je wat ik voel als ik naar mijn pols kijk? Trots. De aanvallers wilden zoveel mogelijk schade aanrichten, maar mijn pols is het enige wat beschadigd geraakte."

De 26-jarige verdediger bedankte ook nog iedereen die hem hielp. "Mijn pols zal snel weer herstellen met dank aan de artsen, verplegers, kinesisten en alle andere mensen die me hielpen. Ik wil ook de duizenden fans, de media, organisaties, collega's en iedereen van Borussia Dortmund bedanken voor de steun. Ieder beetje heeft mij vooruit geholpen."