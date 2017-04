Vechtersbaas Grosskreutz tekent bij Darmstadt

"Hij brengt een schat aan ervaring mee en zal volgend seizoen een heel belangrijk deel van ons team zijn", zegt Frings verder.

Begin vorige maand lag Grosskreutz nog in het ziekenhuis na een cafégevecht. Daarop ontsloeg zijn ploeg Stuttgart hem. Grosskreutz besloot het voetbal even zijn rug toe te keren, maar nu tekent hij toch bij Darmstadt.

Darmstadt staat met nog zes speeldagen te gaan laatste in de Bundesliga en lijkt te zullen degraderen. Grosskreutz maakte deel uit van de Duitse selectie die in 2014 het WK in Brazilië won. Met Dortmund won hij twee keer de Bundesliga en een keer de Duitse beker.